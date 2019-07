Sebastian Vettel muss den Heim-GP auf dem Hockenheimring nach einem technischen Defekt am Ferrari im ersten Qualifying aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Vettel © AP

Das Glück hat sich in der Formel 1 derzeit nicht gerade an die Hinterreifen von Sebastian Vettel geheftet. Der Deutsche muss just sein Heimrennen am Sonntag (Start 15.10 Uhr) auf dem Hockenheimring aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Ein technischer Defekt am Ferrari stoppte Vettel noch vor seiner ersten gezeiteten Runde im ersten Qualifying.

🏁Q1 - ELIMINATED DRIVERS 🏁



Norris

Albon

Russell

Kubica

Vettel - a mechanical failure stopped him setting a time#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/RRclVbwuXj — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Der 32-Jährige parkte seinen Boliden nach kurzer Zeit in der Box, die Mechaniker waren aber nicht mehr in der Lage, den Schaden innerhalb des Zeitlimits zu beheben. Nach wenigen Minuten vermeldete das Team ein Problem mit dem Turbolader.