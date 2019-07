Das beste Formel-1-Rennen endete in Spielberg mit dem richtigen Urteil der FIA-Richter. Unter ihnen auch der Klagenfurter Walter Jobst. Der Sport hat gewonnen.

Verstappen vs. Leclerc

FORMULA 1 - GP of Austria 2019 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Harald Steiner)

"Es ging nicht schneller. Wir müssen uns alle Fakten, Beweise und Aussagen ansehen und anhören, um zu einem gerechten Urteil zu gelangen.“ Damit begründete Walter Jobst, einer der vier Richter der FIA (Federation Internationale Automobile), warum es am Sonntag nach dem Großen Preis von Österreich in Spielberg doch über drei Stunden gedauert hat, bis ein Urteil über das umstrittene Überholmanöver zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc in der 69. Runde gefunden wurde.