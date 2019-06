Hitze, Wind, die Strecke und kein Mercedes in Reihe eins. Einiges spricht dafür, dass die Fans heute in Spielberg am Red Bull Ring ein Spektakel erleben werden.

Heute könnte es am Red Bull Ring eng zugehen - aber wer hat letztlich die Nase vorne? © APA/AFP/POOL/CHRISTIAN BRUNA

187 Punkte hat Lewis Hamilton nach 8 von 21 Rennen bereits auf der Habenseite, 36 mehr als sein erster Verfolger Valtteri Bottas. Das Mercedes-Duo hielt die Konkurrenz in der heurigen Formel-1-Saison bisher spielend in Schach - so machte es zumindest den Eindruck. Selbst Sebastian Vettel und Ferrari scheinen die Hoffnung aufgegeben zu haben, den Silberpfeilen noch gefährlich werden zu können. Man übt sich in Durchhalteparolen.