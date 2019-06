Formel 1 in Spielberg Jetzt setzt der Abreiseverkehr ein

Es war das Motorsport-Highlight des Jahres in Österreich: der Grand Prix am Red Bull Ring in Spielberg, der unfassbar spannend ablief. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Verkehr, Wetter oder Stimmung und natürlich auch was sich sportlich tat.