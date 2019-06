Wanda, BossHoss und Co.Musiker stehen für Spielberg-Konzerte in den Startlöchern

Samstag um 19 Uhr finden die Formel-1-Konzerte in der Fanzone statt. Wir haben vorab mit den Jungs von Wanda, The BossHoss und Thorsteinn Einarsson über ihre Fahrkünste und mehr geplaudert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"The BossHoss" sind echte Rennsportfans © Richard Purgstaller

Am Lenkrad des Formel-1-Simulators im Paddock macht der österreichisch-isländische Sänger Thorsteinn Einarsson (23) am Samstag eine gute Figur. Dabei hat der Senkrechtstarter des Pop-Business nicht einmal einen Führerschein. "Ich habe mir extra für die Formel-1 hier das Computerspiel angeschafft", lacht der Musiker am Nachmittag. "Es ist schon ein faszinierender Sport, allein die Planung und Logistik." Auch wenn er kein richtiger Formel-1-Fan ist, hat der Sänger einen Favoriten für das Rennen am Sonntag: "Ich finde Ricciardo echt cool. Verstappen ist aber auch super."