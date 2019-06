Schauspieler und Rennfahrer Patrick Dempsey ist in Spielberg angekommen - und schwärmt in höchsten Tönen von der Rennstrecke. Schon nächstes Jahr könnte der Frauenschwarm wieder an der Ennstal Classic teilnehmen.

"McDreamy" Patrick Dempsey am Samstag in Spielberg © Richard Purgstaller

Wenn Samstagabend die Legendenparade am Red-Bull-Ring stattfindet, werden viele (vor allem weibliche) Augen nur auf ihn gerichtet sein: Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey (53) ist einer der prominentesten Gäste, die heuer Spielberg beehren. Schon am Nachmittag machte es sich der "Grey's Anatomy"-Star im Red Bull-Motorhome gemütlich. Schon viele Male war er im Murtal, "es fühlt sich an wie heimkommen, die Menschen hier sind so nett", plaudert Dempsey im Interview.