Am Renn-Sonntag gibt es ab 7.00 Uhr Gutscheine für ein Gratis-Frühstück - DJ Ötzi hält dafür am Abend die Menschen am Ring.

Symbolbild © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Um die An- und Abreise beim Formel-1-Grand Prix von Österreich möglichst stressfrei zu halten, haben sich die Veranstalter in Spielberg wieder zwei Dinge einfallen lassen. Frühaufsteher werden am Sonntag ab 7.00 Uhr - solange der Vorrat reicht - mit Gutscheinen für ein Gratis-Frühstück empfangen. In der Fanzone könne diese gegen Croissant, Kaffee oder ein Red Bull eingelöst werden.

Dass später die Stimmung nach dem Rennen nicht abrupt abreißt und damit auch die Abreise entspannt erfolgen kann, dafür soll DJ Ötzi sorgen. Der Tiroler spielt am Sonntag ab 18.00 Uhr ein Konzert auf dem Ring-Gelände. Obwohl insgesamt über 200.000 Besucher und am Sonntag alleine an die 90.000 Fans erwartet werden, sind Tickets nach wie vor auch an den Tageskassen erhältlich. Am Sonntag ab 8.00 Uhr und bis 15.00 Uhr, also kurz vor dem Rennstart der Formel 1 um 15.10 Uhr.