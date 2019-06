Viktoria Luckinger (18) aus Aflenz kürte sich in der Nacht auf Samstag zur neuen Miss Grand Prix. Sie begeisterte Publikum und Jury vor allem mit ihren Tanzkünsten.

Anja Frick, Viktoria Luckinger und Theresa Goldner © Raphael Ofner

Die Wahl ist entschieden, Krone und Schärpen sind vergeben: In der Nacht auf Samstag, 29. Juni, wurde in der Party- und Veranstaltungslocation "Burg Spielberg" die Miss Grand Prix 2019 gesucht. Zwölf Kandidatinnen hatten sich für das Finale qualifiziert. Am Ende war Viktoria Luckinger die glückliche Gewinnerin.