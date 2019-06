Beim Formel 1-Grand Prix in Spielberg wird die österreichische Band "Opus" eine rockige Version der österreichischen Bundeshymne präsentieren. Zudem geht die Band Anfang Juli mit einer neuen Single an den Start.

© Opus

Bei der aufgeführten Hymne handelt es sich um eine rockige Instrumentalversion mit gesungenem Schlussrefrain. Im Juli präsentiert Opus auch digital seine neue Single "Halfway Done", ein Song, der sich um den Klimawandel dreht. Schon am Mittwoch gab Opus die neue Nummer am Schlossberg erstmals zum besten.

Schon heute waren Ewald Pfleger und Co. am Spielberg-Ring vertreten. Die Band absolvierte die Generalprobe für die Bundeshymne beim Grand Prix von Spielberg.

Foto © © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Foto © Opus