Hollywood-Star Patrick Dempsey wird an der Legendenparade teilnehmen © APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Am Rennwochenende werden am Red-Bull-Ring wieder einige Prominente erwartet. Angesagt hat sich etwa Hollywood-Star Patrick Dempsey, der an der Legendenparade teilnehmen wird. Auch der kalifornische Schauspieler Milo Ventimiglia steht auf der Gästeliste: Sein Durchbruch kam als Jess Mariano in der Kult-Fernsehserie Gilmore Girls, heute ist er als Produzent tätig.