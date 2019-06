Heiß, heißer, Grand Prix! Rund um den Red-Bull-Ring ist die Stimmung am Donnerstag schon am Kochen, auf den Campingplätzen wird seit den frühen Morgenstunden gefeiert. Um 15.30 Uhr startet der Pit-Lane-Walk.

Party am Red-Bull-Ring: Die Niederländer sind federführend © Richard Purgstaller

38 Grad zeigt das Autothermometer an, die Sonne brennt vom fast wolkenlosen Himmel. Die Hitzewelle hat Spielberg am Donnerstag fest im Griff - und die ersten Formel 1-Fans zeigen sich unbeeindruckt. Auf den Campingplätzen wird seit den frühen Morgenstunden gefeiert, Schlager klingen quer übers Gelände. Mehr denn je ist der Red-Bull-Ring in niederländischer Hand. Die Verstappen-Fans sind auf allen Campingplätzen allgegenwärtig, Orange die prägende Farbe.