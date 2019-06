Facebook

Max Verstappen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Dazu gehören folgende Zutaten: ein Formel-1-Bolide in Red-Bull-Farben und eine etwas abgehobene Location, entweder auf glattem Asphalt oder auch im staubigen Geläuf. Man suchte schon die größten Metropolen der Welt auf, drehte Runden im Schatten der Freiheitsstatue New Yorks, brauste über die Brücken von San Francisco, machte kleine Abstecher zu den Cowboys in Texas und sauste über die Salzseen Argentiniens. Es wurden Donuts auf dem Hubschrauberlandeplatz des berühmten Hotels Burj al Arab in Dubai gedreht und sogar mit Schneeketten die berühmte Streif in Kitzbühel erklommen. Und natürlich war man schon einmal in der Grazer Altstadt und vor dem Wiener Rathaus.