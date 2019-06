Beim "Holiday-GP"Hollywood-Star gibt in Spielberg Gas

Facebook

Patrick Dempsey © APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Ab Donnerstag werden beim Rennwochenende in Spielberg erstmals die Tore geöffnet. Da können die Fans beim Public Pitlane Walk erstmals in die Welt der Königsklasse im Motorsport eintauchen. Doch hat es das gesamte Wochenende in sich, bietet das Rahmenprogramm bis hin zum Grand Prix am Sonntag jede Menge Highlights.

F1 Fanzone, Autogramm-Sessions, Styrian Green Carpet, Stunt- und Airshows, Ö3 Konzerte und Legends Parade, für die in letzter Minute noch ein hochkarätiger Starter seine Zusage gegeben hat: Patrick Dempsey wird dem "Holiday Grand Prix 2019" einen Hauch von Hollywood verleihen.

Alle Informationen und Neuigkeiten zum GP-Wochenende finden Sie auch unter www.projekt-spielberg.com/formel-1