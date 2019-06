Facebook

Das Wochenende in Spielberg wird heiß - und das nicht nur auf der Rennstrecke © (c) APA/ERWIN SCHERIAU

Die Hitzewelle in Österreich nähert sich ihrem Höhepunkt – und der dürfte ausgerechnet mit dem großen Rennwochenende am Spielberger Red-Bull-Ring zusammenfallen. „Es wird definitiv heiß“, bestätigt Meteorologe Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Lediglich am Donnerstag, wo mit dem öffentlichen Pit Lane Walk ein erster Publikumsmagnet am Programm steht, gibt es ein geringes Risiko für Gewitter. „Über den Flatschacher Bergen könnte sich eine kleine Gewitterzelle bilden, das Risiko ist aber gering“, so Sudy. Mit bis zu 32 Grad wird der Donnerstag der heißeste Tag des Wochenendes. Zum Training am Freitag und Qualifying am Samstag wird es „kühler“ mit bis zu 27 Grad, ein Nordwestwind sorgt zumindest für leichte Abkühlung. An beiden Tagen soll es laut Sudy kaum Wolkenbildung geben.