© Sigi Palz

Keine Frage, Red Bull will beim Formel-1-GP am Wochenende in Spielberg die Nummer eins sein! Beim Aufbau ihres neuen Motorhomes waren es die „Bullen“ schon einmal. Als Max Verstappen und Co. am vergangenen Sonntag in Le Castellet über die Ziellinie schossen, saß die 26 Mann starke Aufbau-Crew bereits entspannt vor dem Fernsehapparat. 59 TV-Schirme gibt es in der 440 Tonnen schweren und 1221 Quadratmeter großen „Energy Station“. Rund 30 Sattelschlepper sind notwendig, um die gewaltige Holzkonstruktion heranzukarren. Der Aufbau dauerte „nur“ 40 Stunden.