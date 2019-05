Grand Prix Was nach dem Tod von Niki Lauda in Monaco anders wird

Facebook

Toro Rosso erinnert am Auto © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Das Wetter hat sich auch am Mittwoch der Szenerie angepasst. Dunkelgraue Wolken verhüllten die Bergflanken oberhalb von Monaco, die Sonne hielt sich vornehm zurück. Nicht gerade wärmende 19 Grad verlangten nach Pullover und Windjacken. Schaulustige versammelten sich wie immer hinter Absperrzäune zum Fahrerlager. Und man fragte sich, wer nun wen bestaunt, so herrlich skurril manche Fans auftreten. Es mag vielleicht etwas ruhiger als sonst sein. Dennoch wurde das „Business as usual“ durchgezogen. Die Motorhomes wurden Millimeter für Millimeter aneinandergereiht, ein Logistik-Puzzle, das seinesgleichen sucht. Und weil Monaco längst aus allen Nähten platzt, nicht nur zwischen den Häuserschluchten, auch im Fahrerlager, werden oft sündhaftteure Teile der Formel-1-Autos irgendwo, nahezu schutzlos, aufgestellt. Ein Wunder, dass am Ende nicht der eine oder andere Frontflügel Beine bekommen hat.