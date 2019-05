Facebook

Dungl und Lauda bei der Eröffnung des Kneipp-Wanderweges durch die Schlucht Mitte der 1970er-Jahre © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Von seinem Wesen her war er eine große Bereicherung für unser Haus“, erinnert sich Mathilde Obweger an Niki Lauda, der viermal seinen Urlaub im Naturhotel Alpenrose in Obermillstatt verbracht hatte. Bereits nach seinem schweren Unfall 1976 am Nürburgring kam der dreifache Formel-1-Weltmeister auf Anraten seines Gesundheitsbetreuers Willi Dungl in das damalige Biohotel, um Kraft zu tanken und sich zu erholen.

Das letzte Mal war er im Sommer 1991, wenige Wochen nach dem Absturz des Lauda-Air-Flugzeuges Boeing 767 über Thailand, in Millstatt. Alle 223 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. „Als er damals bei uns war, hat er nicht viel über das Unglück gesprochen, eine tiefe Traurigkeit ging von ihm aus. Es ist ihm alles sehr nahe gegangen. Ich glaube, dass sich Niki Lauda davon nie wieder ganz erholt hat“, sagt die 83-jährige Seniorchefin.

