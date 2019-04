Facebook

Drei Österreicher 1994: Berger, Ratzenberger, Wendlinger © (c) Franz Pammer

Der 30. April war ein sehr sonniger Tag im Autodromo Enzo e Dino Ferrari, gleich am Stadtrand von Imola gelegen. Es war etwas zu heiß für diese Jahreszeit. Und Roland Ratzenberger bereitete sich im Fahrerlager auf seinen dritten Formel-1-Grand-Prix vor. In Brasilien hatte er die Qualifikation verpasst, in Aida (Japan) wurde er Elfter. Ein ehemaliger Kollege hatte damals in Imola ein Interview mit Ratzenberger vereinbart, nach dem Qualifying am Samstag. Aber schon zu Mittag holte Ratzenberger den Journalisten ins Teamzelt. „Komm, reden wir gleich, trinken wir einen Kaffee, wer weiß, was nachher ist. . .“ Das waren fast schon die letzten Worte des Salzburgers.

