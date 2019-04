China hofft, in Zukunft zwei Formel-1-WM-Läufe pro Jahr austragen zu können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bekommt China einen zweiten Formel-1-Grand-Prix? © AP

Sean Bratches, der Marketingchef der Motorsport-Königsklasse, bestätigte, dass entsprechende Verhandlungen in dieser Woche stattfinden.

"Es gibt Treffen mit Vertretern von Provinzregierungen, um eine zweite Stadt zu ermitteln, in der ein Grand Prix stattfinden könnte", erklärte Bratches. Man sei demnach "sehr an einem Rennen auf einem Stadtkurs interessiert", etwa in der Hauptstadt Peking.

China ist mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat am vergangenen Woche in Shanghai, wo die Formel 1 seit 2004 gastiert, den 1000. Grand Prix der Königsklasse ausgerichtet.