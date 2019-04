Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valtteri Bottas holt die Pole Position © (c) APA/AFP/GREG BAKER (GREG BAKER)

Der Finne verwies seinen englischen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton im Qualifying auf dem Shanghai International Circuit um 23 Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Dahinter folgten die Ferraris von Sebastian Vettel (GER/+0,301) und Charles Leclerc (MON/+0,318) auf den Rängen drei und vier.

Der Niederländer Max Verstappen (0,542) musste sich im Red Bull mit Platz fünf begnügen. In der WM führte Valtteri Bottas, der zum siebenten Mal in seiner F1-Karriere von der besten Position in einen WM-Lauf startet, nach zwei Rennen einen Punkt vor Titelverteidiger Hamilton. Verstappen ist mit 17 Zählern Rückstand Dritter.

Das gesamte Ergebnis im Überblick:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:31,547 Min. (Schnitt: 214,355 km/h)

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,023 Sek.

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,301

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,318

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,542

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1,383

7. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1,411

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,415

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:34,036

10. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:33,752 (alle in Q3)

11. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:33,236 (in Q2)

12. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:33,299

13. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:33,419

14. Carlos Sainz jun. (ESP) McLaren 1:33,523

15. Lando Norris (GBR) McLaren 1:33,967

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:34,292 (in Q1)

17. George Russell (GBR) Williams 1:35,253

18. Robert Kubica (POL) Williams 1:35,281

19. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo ohne Zeit (keine Teilnahme wegen Motorproblemen)

20. Alexander Albon (THA) Toro Rosso ohne Zeit (keine Teilnahme nach Unfall im letzten freien Training)