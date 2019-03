Bis zehn Runden vor Schluss beherrschte Charles Leclerc den GP von Bahrain. Am Ende musste er sich mit einem defekten Ferrari geschlagen geben. Lewis Hamilton erbte so recht einfach den Sieg.

Lewis Hamilton © (c) AP (Luca Bruno)

Der Aufstand der sogenannten Nummer-2-Fahrer geht weiter. Gewann in Melbourne schon Mercedes-Pilot Valtteri Bottas gegen Weltmeister Lewis Hamilton, so ließ in Bahrain Charles Leclerc seinem vermeintlichen Chef Sebastian Vettel keine Chance.

Aber gewinnen durfte der Jungstar bei Ferrari trotzdem nicht, sein erster Sieg im zweiten Rennen für Ferrari war ihm nicht vergönnt. Denn zehn Runden vor Schluss schwächelte die Antriebseinheit des Ferrari, am Energie-Rückgewinnungssystem funktionierte die Technik nicht. Angeblich fehlten Leclerc in der Schlussphase laut Experten so 160 PS. Und so konnte er natürlich nicht gewinnen. Lewis Hamilton ging ziemlich locker am Ferrari mit der Nummer 16 vorbei gehen.

Und so musste sich Leclerc auch im Kampf um den zweiten Platz gegen Valtteri Bottas geschlagen geben. Mercedes feierte wie in Melbourne einen Doppelsieg, obwohl Ferrari das gesamte Wochenende eigentlich das schnellere Auto zur Verfügung hatte.

Aber wenn das Pech zuschlägt, dann gleich doppelt und dreifach. Denn durch den Ausfall der Energierückgewinnungssystems kam Leclerc auch noch in Sprit-Not. Er fuhr praktisch nur noch im Schleichtempo um den Kurs, schien auch noch gegen Verstappen den Podiumsplatz zu verlieren. Aber das Safetycar (weil beide Renaults am Streckenrand parkten) rettete ihm den dritten Rang.

Verdient hatte sich der Monegasse (übrigens der Vierte in der Formel-1-Geschichte) das natürlich nicht. Am Anfang hatte er noch zu kämpfen, beim Start hatte er zu viel Wheelspin, er ließ ihn noch hinter Vettel zurückfallen. Dann musste sich Leclerc auch noch gegen die Mercedes durchsetzen. Beeindruckend war aber, wie schnell Leclerc die Lücke gegen Vettel zufahren konnte. Und in der achten Runde war er vorbei am vierfachen Weltmeister.

Reifenwahl

Erstaunlich war auch, dass viele Autos mit den gelben Reifen Vorteile gegenüber den rot hatten. So entwickelte sich ab der 31. Runde auch ein sehenswertes Duell zwischen Vettel und Hamilton. In der 35. Runde probierte es Hamilton wieder außen an Vettel vorbei zu gehen. Vettel drehte sich beim Duell, verlor den Frontflügel und dadurch auch endgültig das Rennen. Denn durch Leclercs Pech wäre Vettel durchaus ein Sieg zuzutrauen gewesen.

