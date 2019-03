Nach wie vor geben die Silberpfeile in der Formel 1 den Ton an. Lewis Hamilton sicherte sich die Pole-Position für den GP von Australien am Sonntag in Melbourne (Start 6:10 Uhr) vor Bottas und Vettel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hamilton (rechts) und Bottas waren mit Abstand die Schnellsten © KK/Twitter Mercedes

Ausgelöscht, verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Die Dominanz der Ferrari bei den Wintertests der Formel 1 in Barcelona hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Denn Mercedes war wieder die dominierende Macht bei den ersten Zeitenjagden des Auftakt-Grand-Prix in Melbourne. Und so auch beim Qualifying für das erste Rennen des Jahres (Sonntag, 6.10 Uhr). Für Hamilton war es die insgesamt 84. Pole Position seiner Karriere in der Motorsport-Königsklasse.

Der Vorsprung der Silberpfeile ist auch erschreckend. Gleich um eine halbe Sekunden distanzierten Hamilton und Bottas die Konkurrenz. Hamilton kam auf 1:20,4, Vettel zum Vergleich auf 1:21,1.

Bei Red Bull Racing gab es auch nicht durchwegs zufriedene Gesichter. Während sich Max Verstappen auf Rang 4 zwischen die beiden Ferrari schieben konnte, war für Neuzugang Pierre Gasly bereits nach dem ersten Qualifying-Teil (Q1) Dienstschluss. Der 17. Platz war doch eine Enttäuschung.

Für Spannung am Sonntag ist jedenfalls gesorgt. In Melbourne gibt es gleich zwei DRS-Zonen, also jene Stellen, an denen Fahrer den Heckflügel aufklappen können, um so das Überholen zu erleichtern. Und seit heuer ist der Spalt zwischen dem oberen und unteren Flügelteil größer geworden. Das ist ein zusätzlicher Vorteil für den Hintermann, um mehr Geschwindigkeit zu generieren.

Not the start we were looking for in Melbourne 😫 At the end of Q1 Max is P10 with a 1:22.876 and Pierre P17 with a 1:23.020 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/VJlAOgDDlK — Red Bull Racing (@redbullracing) 16. März 2019

Was ist eine Pole-Position wert? Sieben Mal stand Lewis Hamilton in Melbourne bereits auf der Pole, davon zuletzt fünf Mal in Folge seit 2014. Gewonnen hat Hamilton im Albert Park erst zwei Mal: 2008 für McLaren und 2015 für Mercedes. In den vergangenen beiden Jahren ging der Sieg jeweils Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, immer vor Hamilton.

Foto ©

Formel 1: GP von Australien

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.