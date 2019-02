Facebook

Schaut so der Red Bull aus © kk/redbull twitter

Die Fahrer des Weltmeister-Teams haben sich in den letzten Tagen auf unterschiedliche Weise amüsiert. Während Lewis Hamilton bei der Super Bowl in Atlanta dabei war, fuhr Valtteri Bottas im hohen Norden Finnlands mit einem Ford WRC seine erste Rallye.

Nach anfänglichen Problemen auf den tiefwinterlichen Sonderprüfungen landete der Finne, der auf die Ansagen des WM-erfahrenen Co-Piloten Timo Rautiainen (Grönholm) vertraute, auf dem fünften Gesamtrang.

Ex-Formel-1-Fahrer Mika Salo war auch unter den Teilnehmern. Der Finne kam schlussendlich auf Platz elf ins Ziel.

Ab sofort gilt die gesamte Konzentration aber schon der neuen Saison. Nächsten Mittwoch präsentiert Mercedes, zum gleichen Termin wie Red Bull Racing, sein neues Auto. Und nach dem letzten kleinen Hinweisen in den sozialen Medien könnten die 2019-Mercedes nicht mehr in dem klassischen Silber lackiert sein. Auf Twitter wurde ein Teil eines Flügels vorgestellt, der in einem neuen Look in Grün-Blau-Schwarz zu sehen ist.

Die Farbenspiele vor der Saison sind aber oft nur ein PR-Gag. Auch Red Bull zeigt oft die ersten Fotos in völlig anderen Farben, entweder in Blau-Silber, oder in Tarnfarben wie die berühmten Erlkönige. Oder sogar in einer Camouflage-Lackierung.

Die Vorsaison der Formel 1 Team-Präsentationen, Roll-out, Filmtage 7. Februar: Haas (online) 11. Februar: Toro Rosso (online) 12. Februar: Renault (Enstone) 13. Februar: Force India (Toronto) 13. Februar: Mercedes-Benz (Silverstone) 13. Februar: Red Bull Racing 14. Februar: Sauber (Fiorano), Roll-out 14. Februar: McLaren (Woking) 15. Februar: Ferrari (Maranello, online) 17. Februar: Ferrari (Barcelona), Filmtag 18. Februar: Sauber (Barcelona) 18. Februar: Haas (Barcelona) Wintertestfahrten 18. bis 21. Februar: Wintertest 1, Barcelona 26. Februar bis 1. März: Wintertest 2, Barcelona

Die meisten Präsentationen finden mittlerweile nur noch "online" statt. Den Auftakt mach am Donnerstag das Team Haas. Das auch in neuen Farben erscheinen könnte (Schwarz-Gold). Ab 18. Februar wird es dann richtig ernst, mit den ersten Wintertests in Barcelona. Der GP-Saison beginnt traditionsgemäß in Melbourne (17. März)

