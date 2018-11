Max Verstappen und Daniel Ricciardo versuchten sich in Brasilien am Spiel mit dem runden Leder.

Daniel Ricciardo (links) war gefordert © Red Bull Content Pool

Bevor es für die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo am kommenden Sonntag auf den Rundkurs des Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paolo geht, haben die beiden noch einmal gegen das runde Leder getreten: Lu Caneta, Kelwin Clayton Soares Alves, Ketlen Wiggers und Kelly Rodrigues erteilten den Formel-1-Piloten eine Lehrstunde in Sachen Fußballkunst.

"Ich kann solche Dinge nur auf FIFA machen, sie sind technisch deutlich begabter als ich", lobte Verstappen die brasilianischen Ballartisten. Ein 3-gegen-3-Duell hat übrigens sein Team für sich entschieden.

Das Video:

