Finstere Mienen bei Ferrari © KK/Twitter/Albanese

Das Gesicht von Sebastian Vettel in Austin entsprach dem Dauerregen in Texas. Es war absolut keine gute Miene zum bösen Spiel. Seine Laune ist auf dem Tiefpunkt. Zum einen war Lewis Hamilton im Nassen deutlich schneller. Dann wurde das freie Training abgebrochen. Und weil Vettel unter der Roten Flagge seine Fahrt nicht entsprechend verlangsamt hat, wurde er von den Sportkommissaren auch noch bestraft. Drei Plätze retour für die Startaufstellung des Großen Preis der USA am Sonntag (20.10 Uhr MESZ) in Texas.

Es passt so wunderbar zum Pleiten-, Pech- und Pannen-Dienst von Ferrari in den letzten Rennen. Die Chancen auf einen WM-Titel sanken von Grand Prix zu Grand Prix. Und am Sonntag hat Hamilton wohl die besten Karten. Vettel verstand die Welt nicht mehr. "Ich habe die Roten Flaggen gesehen, bin vom Gas gegangen - aber scheinbar nicht schnell genug für die Regelhüter. Vermutlich hätte ich auf 30 km/h abbremsen sollen."

Ich war überzeugt, dass ich genug verlangsamt habe. Vielleicht hätten 30 km/h gepasst, aber dann wäre mir sicher hinten einer drauf gefahren Sebastian Vettel

Hamilton fährt also seinem fünften WM-Titel unaufhaltsam entgegen. 67 Punkte hat er Vorsprung auf den Deutschen. Wenn er in Austin acht Punkte mehr macht, ist die WM entschieden.

United States Grand Prix - “Let’s try to make the best of it”. #USGP #ForzaFerrari https://t.co/g5ypYfnEqi — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 19. Oktober 2018

Wenn Vettel also wieder nicht Weltmeister wird, steht auch ein Abschied von Ferrari im Mittelpunkt. Laut "Bild"-Zeitung gibt es ein ganz klares Szenario. Es gibt nämlich eine Klausel, wonach Vettel seine Vertrag bei anhaltender Erfolglosigkeit schon vor 2020 auflösen könnt.

