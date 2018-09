Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lewis Hamilton © KK/Twitter

Die lange Start-Ziel-Gerade im Autodrom von Sotschi nannten die Ferrari-Fans die "Gerade der Hoffnung. Sie hatten den Wunsch, Sebastian Vettel möge Lewis Hamilton doch schon auf dieser Geraden nach dem Start überholen. Der Deutsche versuchte es zwar, war auch schon auf Augenhöhe. Aber leistungsmäßig hat der Ferrari keinen Vorteil gegenüber den Mercedes-Antriebseinheiten. Und Hamilton und natürlich auch der in Führung liegende Valtteri Bottas bildeten eine silberne Wand, an der für Vettel kein Vorbeikommen war.

Am Anfang nicht, später schon gar nicht. Und auch nicht, als Vettel beim ersten Boxenstopp, mit einer unglaublichen ersten Runde, mit den neuen Reifen zwar Hamilton in der Box überholte. Aber der Brite hing formatfüllend im Heck des Ferrari und benötigte nur drei, vier Runden, ehe er schon wieder Vettel mit einer sehenswerten Aktion überholte.

Formel 1: GP von Russland kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter kk/twitter 1/20

Die Mercedes habe scheinbar wirklich alle Vorteile des Ferrari längst wettgemacht. Und mit dem erneuten Punkteverlust gegenüber Hamilton ist das Rennen um den WM-Titel wohl gelaufen. Vettel hat es nun nicht mehr selbst in der Hand, seinen Traum 2018 zu erfüllen. Er ist in den letzten fünf Rennen auf die Hilfe andere angewiesen. Auf Unfälle, Ausfälle, Zufälle.

Ferrari ist für einen WM-Titel viel zu italienisch geworden. Bernie Ecclestone

Die Hilfe, die Lewis Hamilton stets von seinen treuen Leutnant Valtteri Bottas bekommen hat. Und auch gestern bekam. Als der Finne in der 25. Runde einfach vom Gas ging und seinen Teamkollegen praktisch vorbeiwinkte. Auch in diesem Punkt machte Ferrari viel bis alles falsch. Kimi Räikkönen war keine große Hilfe für den Deutsche.

Womit man vielleicht beim "Mann des Rennens" ist. Denn was Max Verstappen. Denn was der von der letzten Startreihe ins Rennen gegangene Niederländer vollführte, war schon aller Ehren wert. Mit den härteren Reifen war er ins Rennen gegangen, verzichtete lange, lange auf einen Boxenstopp, war in der achten Runde schon Fünfter, in der 19. vorne an der Spitze. Die er auch bis zur 43. Runde behielt. Dann musste er zum Reifenstopp.

B I R T H D A Y 2⃣1⃣ pic.twitter.com/miemLlt9Ox — Max Verstappen (@Max33Verstappen) 30. September 2018

Die Formel 1 zieht weiter nach Japan. Kommendes Wochenende steht Suzuka auf dem Programm. Also wird es auch keine großen Änderungen bei Ferrari geben. Und Vettel wird wieder mit leicht angewidertem Gesicht durchs Fahrerlager marschieren.

Foto ©

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.