Valtteri Vottas fuhr in Sotschi auf die Pole Position © APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Es sollte Teil eins der Aufholjagd von Ferrari werden - aber es wurde wieder zum Fest für Mercedes. Die "Silberpfeile" holten sich im Duett die erste Reihe, allerdings nicht in der üblichen Konstellation. Denn der Finne Valtteri Bottas holte sich zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem Rennen in Österreich die Trainingsbestzeit, Lewis Hamilton wurde mit einem seiner seltenen Fehler in seinem zweiten Versuch Zweiter. Und Sebastian Vettel blieb so nur der dritte Rang im Qualifying.

"Vielleicht gelingt uns morgen was", sagte Sebastian Vettel, "es war wichtig, nahe an Mercedes zu kommen. Aber das Rennen ist lang, vielleicht wird es ja was. Ich bin aber zufrieden, das Auto fühlt sich gut an", meinte der Deutsche. Mercedes-Sportchef Toto Wolff war logischerweise zufrieden: "Ich habe gerade gehört, dass Valtteri hier in Sotschi noch nie von einem Teamkollegen bezwungen wurde. Lewis wäre dran gewesen, aber er hat einen Fehler gemacht." Klar ist für Wolff: "Das Rennen wird am Start entschieden, es wird schwierig, sich vorne zu halten."

