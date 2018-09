Facebook

© APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Für die italienischen Zeitungen ist es bereits klar: Der WM-Titel 2018 für Ferrari und Sebastian Vettel ist weg - Singapur war die Vorentscheidung. Auch wenn Teamchef Maurizio Arrivabene, der immer heftiger in die Kritik gerät, noch Durchhalteparolen ausgibt, Vettel davon spricht, „Aufgeben ist keine Option“:Ferrari läuft Gefahr, wie schon letztes Jahr im letzten Saisondrittel in Panik und Chaos zu verfallen und dadurch vorzeitig die noch verbliebenen Titelchancen wegzuwerfen.

Es war ja nicht nur die merkwürdige Reifenstrategie im Rennen, die Sebastian Vettel alle Chancen kostete. Im Prinzip war es schon das völlig verkorkste Qualifying, in dem strategisch alles drunter und drüber ging, das denn Heppenheimer in die Defensive brachte. Sicher, Lewis Hamilton war da eine Traumrunde gelungen, Vettel aber, trotz sechs Zehntel Rückstand, von Anfang an überzeugt: „Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir diese Zeit nicht hätten fahren können.“ Ferrari hat ja, wie alle anderen Teams auch, Simulationsmodelle, mit denen die möglichen Optimal-Zeiten ziemlich genau berechnet werden können. Nur darf man dann halt nicht Zeit mit ewigem Hin und Her über die Möglichkeit, auch mit den härteren Reifen ins Q3 zu kommen vertrödeln, dann seinen Fahrer zum falschen Zeitpunkt auf die Strecke schicken, so dass der erst einmal ein paar Autos überholen muss, um überhaupt eine freie Runde zu bekommen.

Von Startplatz drei aus steht man in Singapur, auf einer Strecke, wo Überholen nur schwer möglich ist, von Anfang unter Druck, dann im Rennen eben „mit Gewalt“ etwas anderes zu versuchen als die Konkurrenz – was dann prompt komplett daneben ging. „Wenn es nicht klappt, ist es immer leicht zu kritisieren. Aber ich werde mein Team immer verteidigen“, stellte sich Vettel trotzdem wieder demonstrativ hinter sein Team. „Aus dem Auto raus ist es natürlich schwer, alles zu überblicken. Aber als ich den Call zum Stopp bekam, war ich happy damit. Wir brauchten dann eine Mega-Outlap. Ich habe getan, was ich konnte. Aber es war nicht genug.“

Warum sich Vettel trotzdem zumindest öffentlich immer noch mit deutlicher Kritik an Ferrari zurückhält, obwohl ihm anzumerken ist, wie sehr ihn das alles nervt, was da gerade abgeht: Weil er weiß, dass das die Situation wahrscheinlich nicht verbessern, sondern eher noch verschlechtern würde. Die internen Probleme bei Ferrari sind das Ergebnis mehrerer „Baustellen“: Da ist einmal der gewaltige Druck, endlich wieder Weltmeister werden zu müssen, mit dem auch einige auf der „mittleren Ebene“, die im aktuellen Geschehen Entscheidungen treffen, offenbar schlecht umgehen können. Sowohl Vettel-Renningenieur Ricardo Adami als auch Chefstratege Inaki Rueda schienen sowohl in Monza als vor allem auch in Singapur mehr als einmal nicht wirklich auf der Höhe des Geschehens.

Dazu kommt die innere Unruhe, die der Rausschmiss von Kimi Räikkönen und die Verpflichtung von Charles Leclerc ins Team gebracht hat. Und da ist vor allem der interne Machtkampf zweier Fraktionen, der nach dem Tod von Oberchef Sergio Marchionne Ende Juli nicht kleiner, sondern eher noch größer geworden ist: Teamchef Maurizio Arrivabene gegen Technikchef Mattia Binottto, jeder mit einer gewissen „Fraktion“ im Team hinter sich. Binotto, immer ein Marchionne-Mann, sieht wohl die Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten – obwohl er sich innerlich wohl für den geeigneteren Teamchef hält und unter Marchionne noch auf eine entsprechende Beförderung gehofft hatte, die jetzt unwahrscheinlicher ist: Ist doch der neue Ferrari-CEO Louis Camilleri ein langjähriger Kollege, Partner und Freund von Arrivabene aus der gemeinsamen Zeit der beiden bei Philip Morris Italien. Es sei denn natürlich, Arrivabene müsste angesichts eines erneuten Misserfolgs Ende der Saison unter dem zu groß werdenden öffentlichen Druck doch gehen...

Tatsache ist: Wirklich reibungslos funktioniert, ohne interne Politik und internen Streit, hat Ferrari zuletzt in den Schumacher-Zeiten mit Jean Todt und Ross Brawn an der Spitze – also ganz ohne italienischen Einfluss ganz oben. Selbst Stefano Domenicali, in den Alonso-Zeiten in der Führungsposition und mit sicherlich mehr Fachwissen und Format gesegnet als Arrivabene, hatte so seine Probleme, den Laden zusammen zu halten und immer wieder auftretendes Chaos zu sortieren – so dass der heutige Lamborghini-Chef Ende im April 2014 ging.

Mercedes ist im Moment das Gegenbeispiel: Probleme führen nicht zu Panik, sondern zu neuen Lösungen. Man hat seine Schwäche auf langsamen Kursen, also auf Strecken wie Singapur und Ungarn, abgestellt. Geoff Willis, einer der Mercedes-Cheftechniker, erklärt: „Das Auto, das wir in diesem Jahr gebaut haben, hat ein anderes Konzept. Genau wie der Ferrari, der auf solchen Strecken früher seine Stärken hatte. Jetzt ist es eher umgekehrt. Nach Spa haben wir zudem intensive Arbeit geleistet, um die Probleme mit der Traktion in den Griff zu bekommen. Die haben wir gelöst - mit einigen Teilen, aber vor allen Dingen durch eine andere Fahrzeugabstimmung.“

Lewis Hamilton schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir kennen ja unsere Geschichte hier und wussten seit Monaten, dass es schwer wird. Deshalb haben wir das Auto dahingehend verbessert. Das Setup war grandios dieses Wochenende.“ Er weiß, dass zielstrebig gearbeitet wird, dass alle hinter ihm stehen, dass Teamkollege Bottas für ihn fahren muss, dass sein Chef Toto Wolff ihn sein Leben mit allen Eskapaden leben lässt, so wie er es für sich braucht. Das gibt mindestens genauso viel Sicherheit und Selbstbewusstsein wie die 40 Punkte Vorsprung, sorgt für absolute Topform. Und macht es für Sebastian Vettel damit noch schwerer...