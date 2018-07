Facebook

Es ist das Heimspiel der Lewis Hamilton: Nicht nur, dass er sich in einem faszinierenden Duell im Qualifying in Silverstone ganz knapp mit vier Hundertstel Vorsprung vor dem mit Nackenproblemen kämpfenden Sebastian Vettel wie schon im Vorjahr die Pole Position sicherte, seine sechste hier insgesamt, und damit bei den Briten die ersten Jubelstürme auslöste, ehe sie sich dem Fußball zuwenden konnten: Schon am Freitag Abend hatte er noch einen Campingplatz der Silverstone-Volunteers besucht, um dort 2000 Flaschen Bier und 1000 Snack-Boxen, von ihm gestiftet, auch persönlich abzugeben zur großen Überraschung und Freude der freiwilligen Helfer. Sein Heimrennen ist für ihn unglaublich wichtig: „Ich bin sehr privilegiert: Kein Fahrer erhält bei einem Heim-GP so viel Unterstützung wie ich hier in Silverstone. Nur Max Verstappen kommt mit seinen Anhängern aus den Niederlanden halbwegs ran.“