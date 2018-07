Facebook

Die Einsatzkräfte mussten auch zu Unfällen ausrücken © Thomas Zeiler/BFV Knittelfeld

Polizei, Rettung und Feuerwehr sind sich einig: Selten ist eine Großveranstaltung so ruhig und diszipliniert verlaufen wie der Grand Prix in Spielberg. 185.000 Fans feierten laut Veranstalter von Donnerstag bis Sonntag eine große Party, gröbere Vorfälle gab es keine. „Es war ein planmäßiger, sehr ruhiger Einsatz“, bestätigt Einsatzleiter Günther Perger von der Polizei. Insgesamt kam es bei der Formel1 zu 24 Vergehen, sechs Sachbeschädigungen und zwei Verkehrsunfällen. Ebenso wurd ein gestohlenes Kraftfahrzeugs sichergestellt und zwei Arbeitsunfälle untersucht. In einem Fall musste die Exekutive wegen Alkoholisierung eines Fahrzeuglenkers einschreiten. Unmittelbar nach Rennende liefen Fans auf der Start-/Zielgeraden in Richtung Boxengasse, dabei kam es zu einigen selbstverschuldeten Verletzungen.

