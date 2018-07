Facebook

Die Stimmung war am Kochen, als Verstappen sich in Spielberg den Sieg sicherte © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

So schön war’s: Der Sieg von Max Verstappen hat dem Rennwochenende in Spielberg die Krone aufgesetzt, hat das holländische Sommermärchen wahr werden lassen. Ein Meer aus orangen Emotionen, Tränen, Jubel, ein Heimsieg für Red Bull – so schön. Als die Zielflagge geschwenkt wurde, gab es für die Niederländer kein Halten mehr, das Singen und Jubeln auf den Tribünen war noch weit abseits des Rings zu hören. Unmittelbar nach dem Rennen stürmten die Fans die Rennstrecke, um ihrem Max bei der Siegerehrung zuzujubeln. Ein bisserl fühlte es sich an wie ein niederländischer Heimsieg, den Verstappen hier im Murtal eingefahren hat.

