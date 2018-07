Facebook

© Red Bull

Am 1. Juli 1989 wurde Daniel Ricciardo in Perth geboren - der Australier feiert also am heutigen Rennsonntag seinen 29. Geburtstag. Klar, dass er dabei nicht in Ruhe gelassen wurde: Bei seiner Ankunft am Green Carpet wurde der Red-Bull-Pilot schon von Formula Unas und einer Musikgruppe mit Blümchen in Empfang genommen, die ihn mit "Happy Birthday" in Dauerschleife ins Motorhome "verfolgten". Vor den Fotografen machte der sympathische Spaßvogel dann spontan noch eine kleine Rolle unter das Motorhome, um sich zu verstecken.

Drin gab's dann natürlich eine Geburtstagstorte.

Hechtrolle unters Motorhome: Daniel Ricciardo Foto © Jürgen Fuchs

Happy Birthday, Daniel Ricciardo!

