Motivierte Fans: Die Niederländer strömen nach Österreich © Sarah Ruckhofer

Bei einem Rundgang durch die Verstappen-Village in Spielberg kommt Festivalatmosphäre auf: Da ein riesiges Partyzelt im Zirkus-Style, dort eine bunte Lichterkette, hier verkaterte Fans, denen die Spuren der Party vom Vorabend ins Gesicht geschrieben stehen. Und doch fällt auf: Nirgends sonst ist es so friedlich wie hier in der niederländischen Enklave mitten im Murtal. Kein Geschrei, keine laute Techno-Musik, keine Schlägereien, keine Gepöbel.

