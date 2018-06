Facebook

Attacke! Die Gruppe aus den Niederlanden ist beliebtes Fotomotiv © Jürgen Fuchs

Keine andere Fan-Gruppe genießt in Spielberg höhere Bekanntheit (und Beliebtheit) als die „MAX-imum Attack“: Bereits das dritte Mal in Folge sind die Niederländer in knall-orangen Anzügen und Hüten am Red-Bull-Ring zu Gast und drücken „ihrem“ Max Verstappen die Daumen. „Wir haben uns beim Urlaub in Kroatien kennen gelernt“, erzählen Raymond, Dennis, Gerard, Elmar und Joep. Am Freitag sind sie nur zu fünft in der Fan-Village unterwegs, der Rest der Gruppe (acht in Kostümen, ein Fotograf, mehrere Freunde in „ziviler“ Kleidung) steckt noch im Stau. „Hey, euch kenne ich doch!“, platzt schon der erste Fan der Kult-Fans ins Interview. Immer wieder müssen die auffälligen Holländer für Selfies herhalten, ihre Anzüge sind beliebtes Fotomotiv in Spielberg.

