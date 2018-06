Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2015 standen "The BossHoss" auf der Bühne in Spielberg, diesmal reisen Alec und Sascha privat an © Jürgen Fuchs

Nicht nur beim "normalen" Publikum ist das Interesse an der Formel1 heuer groß, auch eine ansehnliche Zahl heimischer Promis und internationaler Stars haben sich für das Grand Prix-Wochenende in Spielberg angesagt. So wird etwa "Let's dance"-Moderatorin Victoria Swarovski im Murtal erwartet, ebenso Star-Tätowierer Mario Barth, der US-Sänger Cory Pesaturo und Bollywood-Star Sonali Bendre. Der indischen Schauspielerin folgen auf Instagram beachtliche 1,6 Millionen Menschen, in ihrer Heimat ist die schöne Bendre ein absoluter Top-Star.

Auf der Bühne stehen am Samstag neben den heimischen Acts Pizzera & Jaus und Gert Steinbäcker auch die finnischen Rocker von Sunrise Avenue. Privat reisen die Wiener Seiler & Speer sowie die deutsche Formation "The BossHoss" zum Österreich-Rennen an. Bei der Legenden Parade erwartet werden Niki Lauda, Hans-Joachim Stuck, Franz Klammer, Gerhard Berger, Jochen Mass, Toine Hezemans, Dieter Quester, Hans Heyer, Harald Grohs und Mathias Lauda.

Formel 1: Diese Stars sind in Spielberg zu Gast Moderatorin Victoria Swarovski (c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI) Ski-Superstar Marcel Hirscher (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Star-Tätowierer Mario Barth (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) Ski-Legende Franz Klammer (c) ORF (G�nther Pichlkostner) Die finnische Rockband mit Sänger Samu Haber (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) The Boss Hoss (c) ORF (Hans Leitner) Pizzera & Jaus (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) GZSZ-Schauspieler Wolfgang Bahro INSTAGRAM Seiler und Speer (c) Thomas Unterberger / www.oneshot.at (Thomas Unterberger / www.oneshot.at) Bollywood-Schönheit Sonali Bendre (c) EPA (Money Sharma) Mr. S.T.S Gert Steinbäcker (c) APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER (EXPA/SEBASTIAN PUCHER) Snowboarder Benjamin Karl (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram) Extremläufer Christian Schiester (c) Susanne Hassler Kleine Zeitung US-Sänger Cory Pesaturo Rennrodler David Gleirscher (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Motorsport-Legende Dieter Quester (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) Die Rennrodler Peter Penz und Georg Fischler (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Skispringer Georg Schlierenzauer (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun) Der ehemalige deutsche Automobilrennfahrer Jochen Mass INSTAGRAM Die Drift Brothers Joe und Eliad Hountondji (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber) Die österreichische Skirennläuferin Katharina Gallhuber (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Die österreichische Skirennläuferin Katharina Liensberger (c) AP (Gabriele Facciotti) Lukas Klapfer aus Eisenerz, Nordischer Kombinierer (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler) Rennrodlerin Madeleine Egle (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Slalom-Spezialist Manuel Feller (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) Skifahrer Marco Schwarz (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter) Mario Seidl, Nordische Kombination (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) Mathias Lauda (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ xpb.cc) Motocross-Fahrer Matthias Walkner (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) Skispringer Michael Hayböck (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Skifahrer Michael Matt (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Niki Lauda (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner) Philipp Orter, Nordische Kombination (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl) Segel-Legende Santiago Lange (mit Max Verstappen) INSTAGRAM Skispringer Stefan Kraft (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) Kitz-Sieger Thomas Dreßen (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) NHL-Spieler Tomas Hertl INSTAGRAM Willi Denifl, Nordische Kombination (c) APA/EXPA/ JFK (EXPA/ JFK) 1/39

Sportstars auf der Gästeliste

Groß ist die Zahl der Sportler, die Spielberg einen Besuch abstatten. Allen voran Ski-Star Marcel Hirscher, der im September mit seiner Frau sein erstes Kind erwartet. Spielberg-erprobt sind die "Drift Brothers" Joe und Elias Hountondji, die am Rennwochenende täglich ihr Können auf der Rennstrecke zeigen. Auf der Gästeliste stehen weiters Olympiasieger Willi Denifl, die Skispringer Stefan Kraft, Michael Hayböck und Gregor Schlierenzauer, der nordische Kombinierer Lukas Klapfer, Motocross-Fahrer Matthias Walkner (er nimmt heuer am Porsche Supercup teil), die Rennrodler Madeleine Egle und David Gleirscher, Snowboarder Benjamin Karl, Streif-Bezwinger Thomas Dreßen sowie die Skirennläufer Manuel Feller und Michael Matt. Auch mit dabei: Tomas Hertl (CZE), NHL Spieler der San Jose Sharks, und Santiago Lange (ARG), sechsmaliger Olympia-Teilnehmer im Segeln.