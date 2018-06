Besseres Wetter als angesagt und großer Fan-Andrang am Freitag in Spielberg. Die Anreise verläuft flüssig.

Formel1 in Spielberg

Sonniges Wetter erwartet die ersten Fans © (c) Juergen Fuchs

Der prognostizierte Regen ist ausgeblieben: Pünktlich zum ersten freien Training bahnte sich die Sonne am Freitag ihren Weg durch die Wolkendecke über dem Aichfeld. Auch die Temperaturen nähern sich endlich der Jahreszeit an, heute soll es noch bis zu 25 Grad warm werden. Der Fan-Zustrom ist wie erwartet groß, schon in den frühen Morgenstunden tummelten sich Tausende auf den Zufahrtswegen zum Red-Bull-Ring. Trotzdem verläuft die Anreise (noch) flüssig, lediglich auf den direkten Zufahrtswegen zu den Parkplätzen ist mit Wartezeiten zu rechnen. Wichtiger Hinweis: Navigationsgeräten sollte bei der Anreise nicht vertraut werden, viele Straßen sind nur einseitig befahrbar oder überhaupt gesperrt. Hinweisschilder auf der Schnellstraße S36 und den wichtigsten Zufahrtsstraßen leiten Besucher je nach Ticketkategorie direkt zu ihren Parkplätzen.

