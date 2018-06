Formel-1-Star Sebastian Vettel fühlt sich nach dem WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft in Russland nicht dazu berufen, die sportliche Ehre Deutschlands in diesem Sommer zu retten.

Sebastian Vettel © APA/GEORG HOCHMUTH

"Ich glaube, das ist Quark", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag vor dem Österreich-Grand-Prix in Spielberg. Das Ausscheiden sei natürlich schmerzvoll, "aber ich bin sicher, es wird trotzdem einige Barbecues geben".

Sebastian Vettel kämpft in diesem Jahr um seinen fünften Weltmeistertitel. Hauptkonkurrent ist Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes, der Brite hat aktuell in der Gesamtwertung 14 Punkte Vorsprung auf den Hessen. "Formel 1 hat nichts mit Fußball zu tun", erklärte Vettel. "Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele andere Sportarten mit deutschen Sportlern, worauf wir stolz sein können und sollten, die dieses Jahr um die WM kämpfen in ihrer Disziplin. Ich möchte mich da nicht wichtiger machen als andere."