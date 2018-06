Facebook

Der Ex-Formel1-Star mit den Red Bull-"Drift Brothers" © Sarah Ruckhofer

Zwei Kisten mit Äpfeln, zwei Benzinbrüder auf Dreiradlern und ein Ex-Formel1-Star: Das waren am Donnerstag die Zutaten für den Formel1-"Welcome Clip" von Red Bull, der teilweise in der Eventfiliale von Hofer gedreht wurde. Unbemerkt von den Fans auf den bereits gut gefüllten Campingplätzen rund um den Red-Bull-Ring, stand ein bestens gelaunter David Coulthard vor den Kameras. Über die Auswahl in der 300 Quadratmeter großen Discounter-Filiale direkt vor den Toren der Rennstrecke staunte der 47-jährige Brite nicht schlecht. Wobei: "Bier und Kondome, mehr braucht man für ein Rennwochenende eh nicht", so der Rennfahrer mit Augenzwinkern.

