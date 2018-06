Facebook

Max Verstappen und Daniel Ricciardo © KK/twitter

Die Straßenbahn war schön lackiert in den Farben des Red-Bull-Rings. Damit wird die Werbetrommel für die beiden motorsportlichen Highlights in Österreich, dem Formel-1-GP am Wochenende und dem MotoGP-Rennen im August gerührt. Obwohl Werbung schon fast nicht mehr notwendig ist, in Anbetracht der fast ausverkauften Ränge. Am Jakominiplatz baten Max Verstappen und Daniel Ricciardo ihre Gäste in die Grand-Prix-Bim, die eigens für den Großen Preis von Österreich gestaltet wurde. Mit lustigen Ansagen, teilweise dargeboten in Reimen, und einem nachträglichen Geburtstagsständchen für Red-Bull-Berater Helmut Marko, der Ende April seinen 75er gefeiert hatte, ging es im vorsichtigen Tempo Richtung Hauptplatz. Im Beisein von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) unterschrieben die drei Formel-1-Größen dort mit Ex-Weltmeister Mika Häkkinen im Goldenen Buch der Stadt.

"Es hat Spaß gemacht", betonte der Niederländer Verstappen, der sich bereits auf die Tausenden Gäste aus seinem Vaterland freut, die das Heimrennen von Red Bull auch heuer beehren werden. Ricciardo bewertete die Fahrkünste seines Teamkollegen positiv. "Ich war nur ein bisschen enttäuscht. Es gab da ein nettes Eisgeschäft, da haben wir nicht gestoppt", scherzte der aktuelle WM-Dritte, der am Renntag seinen 29. Geburtstag feiert. Die Lieblingsspeise des Australiers in Österreich bleibt ohnehin das Schnitzel, wie er beteuerte.

Es ging gemächlich zum Hauptplatz wo sich schon viele, viele Fans versammelt haben. Die Formel-1-Stars schrieben Autogramme, standen für Fotos zur Verfügung, erzählten von den letzten News: "Wir wollen in Spielberg am Sonntag beide auf dem Podium stehen", sind beide überzeugt. Foto © Damit Ricciardo in der Steiermark auch in den kommenden Jahren eine besondere Behandlung genießt, müsste er auch über die aktuelle Saison hinaus für Red Bull fahren. Sein aktueller Vertrag mit dem Rennstall von Dietrich Mateschitz läuft Ende 2018 aus. Bezüglich eines neuen Kontrakts gab es am Mittwoch noch keine Neuigkeiten. "Wir haben uns angenähert", verriet Ricciardo.

Es gehe "um in der Mercedes-Sprache zu bleiben", lediglich noch "um Details", erlaubte sich der Grazer Marko einen Seitenhieb auf das Weltmeisterteam. Dort wird seit Monaten am neuen Vertrag von Champion Lewis Hamilton gebastelt.

