Die Fan-Massen pilgern ins Murtal, von Donnerstag bis Sonntag gastiert die Königsklasse des Motorsports in der Steiermark. Wir haben die besten Tipps zu Anreise, Sicherheit und Wetter gesammelt.

Um 15.30 Uhr dürfen Fans am heutigen Donnerstag die Boxengasse stürmen © APA/HERBERT NEUBAUER

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, am heutigen Donnerstag geht's endlich los: Die Formel1 gastiert wieder in Spielberg, mit dem Public Pit Lane Walk um 15.30 Uhr steht heute bereits ein erster Höhepunkt des Rennwochenendes am Programm.

