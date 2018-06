Live dabei in Spielberg Vettel markiert im 3. Freien Training einen neuen Streckenrekord

Es ist das Motorsport-Highlight des Jahres in Österreich: der Grand Prix am Red Bull Ring in Spielberg. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Themen Verkehr, Wetter oder Stimmung und natürlich auch was sich sportlich tut.