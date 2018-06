Sebastian Vettel (30) ist im Ferrari in Kanada der Schnellste im Qualifying und schnappt sich die beste Startposition.

Grand Prix in Kanada

Sebastian Vettel war der Schnellste © AP

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wird den siebenten Lauf der Formel-1-WM von der Pole-Position aus in Angriff nehmen. Der Deutsche fuhr am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Kanada die schnellste Zeit vor Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und Trainings-Dominator Max Verstappen im Red Bull. Für den Vierfach-Weltmeister ist es die 54. Pole Position seiner Karriere, die vierte in dieser Saison.

Die vierte Startposition ging an den WM-Führenden Lewis Hamilton vor Ferrari-Mann Kimi Räikkönen und Monaco-Sieger Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull.