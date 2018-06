Am Dienstag dreht Motorrad-Weltmeister Marc Marquez seine ersten Runden in einem Formel-1-Auto. Starthilfe bekommt er von Patrick Friesacher.

Marc Marquez © kk/redbull

Schon vor wenigen Tagen wurde Marc Marquez bei Red-Bull-Racing der Formel-1-Sitz angepasst. Am Dienstag dreht der spanische MotoGP-Weltemeister auf dem Red-Bull-Ring seine ersten Runden in einem Formel-1-Auto. Und zwar schon am Vormittag.

Zuerst wird er natürlich langsam an das Thema herangeführt. Die beiden Renn-Fahrlehrer des Red-Bull-Rings, Bernhard Auinger und Patrick Friesacher, werden Marquez dabei zur Seite stehen. Zuerst ist ein Briefing vorgesehen, "dann wird sich Marquez in einem Formel-Renault mit 3,5-Liter-Motor seine ersten Erfahrungen sammeln. Wobei ihm vermutlich Patrick Friesacher in einem "Führungsfahrzeug" zur Seite stehen wird. Zur Erinnerung: Patrick Friesacher fuhr 2005 bei Minardi einige Formel-1-Rennen und steuert heuer den Formel-1-Doppelsitzer unter der Ägide von Liberty Media.

Später darf dann Marquez in einem Toro Rosso Platz nehmen. Wobei er da ihm da auch ein erfahrener Berater zur Verfügung steht. Kein Geringerer als Mark Webber fungiert als Instruktor.

Und auch Dani Pedrosa, Honda-Teamkollege von Marquez, darf Bekanntschaft mit der Formel 1 machen. Für ihn sind Testfahrten am Mittwoch vorgesehen.

