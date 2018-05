Facebook

Dass der Sieg in Monaco nur über Red Bull Racing führt, war den meisten schon vor dem Rennwochenende im Fürstentum bewusst. Zu überlegen sei das Chassis, die Motorleistung hat in der engen Leitschienengasse weit weniger Bedeutung. Und so war der Dominator des gesamten Wochenendes auch der strahlende Sieger - Daniel Ricciardo durfte wieder einmal sein breitestes Grinsen aufsetzen.

Und es war natürlich auch die größte Genugtuung für den Australier, sich einmal mehr gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen durchzusetzen. Zumal der Niederländer sich selbst am meisten im Weg steht. Während Ricciardo schon im Qualifying mit einer Traumrunde unter 1:12 Minuten brillierte, hatte Verstappen sein Auto einmal mehr in die Mauer. Am Ende schaute für den als kommenden Weltmeister hochstilisierten Holländer der neunte Platz heraus. Damit hat er die WM 2018 eigentlich auch schon verloren.

Leistungsverlust

Leicht wurde es Ricciardo aber wieder nicht gemacht. Wieder war die Renault-Antriebseinheit die ganz große Schwachstelle, die so zwischen der 27. und 32. Runden den Mann am Lenkrad und den Ingenieuren an der Box vor fast unlösbare Probleme stellte. Von einem Leistungsverlust sprach Ricciardo im Funk. Ein paar Knöpfchen am Lenkrad schienen aber doch Besserung zu bringen, jedenfalls hielt er einmal Sebastian Vettel auf Distanz.

Daniel reports a loss of power on the radio... He's managing the situation on track and maintains P1 for now. C'mon! 🙏 #MonacoGP pic.twitter.com/cJCZHTtTcD — Red Bull Racing (@redbullracing) 27. Mai 2018

Aber: auf der Start-Ziel-Geraden fehlten Ricciardo doch rund 20 km/h Topspeed gegenüber dem Ferrari im Rückspiegel. Mit Rundenzeiten von 1:19 war Ricciardo fast acht Sekunden langsamer, als bei seiner Zeit im Training.

Irgendwie hat Ricciardo ein Problem mit dem deployment. Aber er kann das overrulen. Ernst Hausleitner, ORF-Kommentator, in der allgmein verständlichen Formel-1-Sprache.

Schon vor zwei Jahren, 2016 war er vom ersten Startplatz aus los- und einem sicher scheinenden ersten Monaco-Sieg entgegen gefahren. Aber dann vermasselte das Team den Reifenwechsel. Über 13 Sekunden musste der führende Australier damals auf die Abfertigung warten und wurde nur noch Zweiter hinter Lewis Hamilton.

Aber auch die Gegnerschaft von Ricciardo hatte keine sorgenfreies Rennen. Sebastian Vettel sprach von Problemen am Lenkrad, Lewis Hamilton von zu heißer Temperatur.

Und erst ein "Virtuelles Safety-Car" gegen Rennende nahm endgültig den Druck von Ricciardo. Der den Sieg auch mehr als verdient hat. Denn er beherrschte einfach alle Trainingseinheiten. Und fuhr mit einem angeschlagenen RB14 zu seinem siebenten GP-Sieg.

