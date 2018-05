Facebook

© GEPA pictures

Das ganz spezielle Monaco-Feeling – der Ritt auf der Rasierklinge

„Wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer“, so beschrieb einst der dreimalige Weltmeister Nelson Piquet den Kampf in den Straßenschluchten des Fürstentums. Nico Hülkenberg findet ein drastisches Bild: „In Monte Carlo muss man Eier und Herz in die Hand nehmen. Das ist der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge.“ Lewis Hamilton liebt die Herausforderung: „ Es ist ein Traum, hier zu fahren. Jedes Jahr wieder. Ich wohne ja hier, und manchmal, wenn kein Rennen ist, dann laufe oder fahre ich durch die Stadt und kann kaum glauben, welche Geschwindigkeiten wir hier an vielen Stellen erreichen. Gestern habe ich einem Freund, der noch nie hier war, die Strecke gezeigt, und ihm gesagt, das wir mit Tempo 300 aus dem Tunnel kommen. Er hat nur gemeint, wir wären doch alle verrückt...“