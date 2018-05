Am Wochenende fährt die Formel 1 um den Grand-Slam im GP-Sport. In Monaco zählen aber auch die Red Bulls wieder zu den Mitfavoriten.

Beau Rivage heißt die Auffahrt zum Casino © kk/redbullcontent/Getty Images

Es ist der schmale Leitschienenkanal zwischen der „Sainte Devote“ und der „La Rascasse“. Alles klingende Kurvennamen, die jedem Formel-1-Fan wohl bekannt sind. Sei es in der ersten Ecke ein kleines Kirchlein, das als Namensgeber dient, sei es ein Restaurant, das hier gebaut wurde. Es folgen „Beau Rivage“ (die Steigung zum Casino), Mirabeau (schöne Aussicht) oder Tabakskurve, benannt nach einer alten Trafik.

Komplizierter ist’s nur bei der langsamsten Stelle in Monaco. Die Haarnadelkurve wird heute noch gerne „Loews“ genannt, nach dem ehemaligen Hotel. Heute zählt der Beherbergungsbetrieb längst zur Fairmont-Gruppe, früher stand dort der alte Bahnhof, so der Name Bahnhofskurve.

Der "Triple Crown" Als Rennfahrer gilt es, die "Triple Crown" zu gewinnen. Eine Ehre, dem bisher aber nur einem einzigen GP-Piloten zu Teil wurde. Dazu gehören Siege bei den prestigeträchtigsten Rennen, nämlich in Monaco, bei den 24 Stunden von Le Mans und bei den 500 Meilen von Indianapolis. Nur Graham Hill ist dieses Kunststück gelungen. Und Fernando Alonso versucht es ebenfalls. Heuer fährt er für Toyota in Le Mans. In Monaco hat er 2006 und 2007 schon gewonnen.

So absurd es klingen mag. Aber gerade weil Monaco das langsamste Rennen im Kalender ist, sind die Red-Bulls die Favoriten. Den Beweis lieferten sie zuletzt in Barcelona, wo Verstappen und Ricciardo im dritten und langsamen Streckenabschnitt mit Abstand die Schnellsten waren, also...

Die besten Onboard-Videos aus Monaco

GP von Monaco, Zeitplan Circuit de Monaco (78 Runden à 3,337 km = 260,286 km; Rundenrekord: 1:14,820 Minuten, Sergio Perez 2017). Heute: 1. und 2. Freies Training (11 bzw. Uhr 15 Uhr, ORF eins & N-TV live). Freitag: Ruhetag. Samstag: Qualifying (15 Uhr/ORF eins und RTL live). Sonntag: Rennen (15.10 Uhr, ORF eins und RTL ab 14 Uhr live).

