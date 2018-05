Facebook

Lewis Hamilton gewinnt in Spanien © kk/twitter

Im ersten Europa-Rennen der Formel-1-Saison 2018 war Weltmeister Lewis Hamilton eine Klasse für sich. Nach der Pole-Position am Samstag war der Brite auch am Sonntag nicht zu schlagen und feierte, nur kurz unterbrochen von Boxenstopps, im Grunde einen souveränen Start-Ziel-Sieg, seinen zweiten nach dem Erfolg in Aserbaidschan. Damit fuhr Hamilton auch 30 Mal in Serie in die Punkte - neuer Rekord

Das Rennen begann aber zunächst einmal mit einer Safety-Car-Phase. Im Startgetümmel drehte sich zuerst Romain Grosjean von der Strecke und in der Folge wieder quer durchs Feld, eine Kollission mit Pierre Gasly (Toro Rosso) und Nico Hülkenberg (Renault) war unvermeidbar.

Grosjean dreht sich durchs Feld Foto © KK/Twitter

Nach den Runden hinter dem Safety-Car war Polesetter Lewis Hamilton aber nicht mehr zu halten. Mit einer schnellsten Runde nach der anderen baute er den Vorsprung auf Sebastian Vettel, der beim Start einen Platz gegenüber Valtteri Bottas gut machen konnte, kontinuierlich aus.

Vettel konnte aber seinen beim Start gewonnen zweiten Platz nicht ins Ziel bringen. Am Ende reichte es für den Deutschen "nur" zum vierten Platz, hinter Bottas und Max Verstappen. Der Niederländer im Red Bull war zwar wieder in eine kleine Kollision mit Lance Stroll verwickelt, demolierte sich dabei aber selbst den Frontflügel, was ihn aber kaum störte, schnelle Zeiten zu fahren. In der WM liegt Vettel nun schon 17 Punkte hinter Hamilton.

