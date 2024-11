Das Qualifying für den Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien ist wegen eines schweren Gewitters mit starken Regenfällen um einen Tag auf Sonntag verschoben worden. Der Plan sei nun, am Sonntagvormittag zu fahren, wie F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali bestätigte. „Es ist einfach so, dass die Bedingungen nicht sicher sind, um zu fahren.“ Auch aufgrund des nahenden Sonnenuntergangs wurde die Verschiebung am Samstag nach fast zweistündiger Wartezeit beschlossen.

Allerdings sind auch die Vorhersagen für Sonntag mit einer äußerst hohen Regenwahrscheinlichkeit schlecht. Wann genau das Qualifying stattfinden soll, war noch unklar. Das Hauptrennen ist für 18.00 Uhr/MEZ (live ServusTV und Sky) angesetzt. Bisher wurde in der F1-Historie erst fünf Mal ein Qualifying am Sonntagvormittag ausgetragen, in Suzuka (3), Melbourne (1) und Austin (1).

Regen als Spielverderber?

Am Samstag begann das Unwetter knapp eine Stunde vor dem Qualifying. Das kurze Rennen im Autódromo José Carlos Pace, das McLaren-Pilot Lando Norris für sich entschieden hatte, wurde noch auf trockener Strecke gefahren. Binnen kürzester Zeit floss das Wasser in Strömen über die Strecke. Im WM-Ranking hat Red-Bull-Pilot Max Verstappen vier Rennen und ein Sprint vor Saisonende einen Vorsprung von 44 Punkten auf Norris.

Sollte es nicht möglich sein, ein Qualifying durchzuführen, wird es kompliziert. In diesem Fall würden die Stewards über die Startreihenfolge entscheiden. Zwar gibt es keine fixe Anleitung für dieses Szenario, es wäre aber durchaus möglich, dass dann die Zeiten aus dem ersten und einzigen Training herangezogen werden. Dies würde bedeuten, dass Norris von der Pole Position aus ins Rennen geht, während Verstappen mit seiner Strafe Platz 20 inne hätte. Es bleibt also spannend.