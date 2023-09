Thomas Preining hat in der DTM nach der Heim-Station in Spielberg die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Porsche-Pilot aus Oberösterreich klassierte sich am Sonntag im zweiten Rennen in der Steiermark auf dem dritten Platz. Da der in Wien aufgewachsene Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) nach einer Kollision nach dem Start nicht über den 22. Rang hinauskam, rückte Preining im Titelkampf ganz nach vorne.

BMW feierte einen Doppelsieg. Der Deutsche Rene Rast gewann aus der Pole Position aus vor dem Südafrikaner Sheldon van der Linde. Das Duo war aus der ersten Reihe ins Rennen gegangen. "Die BMWs sind außer Reichweite", sagte Preining vor dem Start. Der Vierte des Qualifyings verbesserte sich in den ersten Kurven um einen Rang, während der von Platz neun gestartete Bortolotti von einem Kontrahenten am Heck touchiert wurde und mit einem Reifenschaden umgehend in die Box musste. Vom 28. Platz aus gelang ihm die Aufholjagd nur noch bedingt.

"Es war ein guter Tag. Ich habe dieses Wochenende wirklich genossen", meinte Preining im Ziel. Zehn Punkte liegt er nun vor Bortolotti. Nach dem Gastspiel in Spielberg fällt von 20. bis 22. Oktober auf dem Hockenheimring in Deutschland die Entscheidung im Titelkampf. 56 Zähler sind dort noch zu holen. Der in der Gesamtwertung drittplatzierte Audi-Pilot Ricardo Feller (Sonntag 15.) liegt bereits 31 Punkte hinter Preining.

Zweitbester Österreicher am Sonntag wurde Clemens Schmid im Lamborghini als Sechster. Mercedes-Pilot Lucas Auer musste sich beim Heimrennen mit dem elften Platz zufriedengeben, nachdem er nur aus der elften Startreihe aus ins Rennen gegangen war.