Thomas Preining hat im ersten von zwei DTM-Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg den sechsten Platz belegt und damit drei Punkte im Titelkampf aufgeholt. Der Porsche-Pilot aus Oberösterreich liegt in der Gesamtwertung nur noch sechs Zähler hinter dem Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini), der am Samstag nicht über Rang neun hinauskam. Den Sieg holte sich der Südafrikaner Kelvin Van der Linde. Das zweite Rennen in der Steiermark findet am Sonntag (13.30 Uhr) statt.

Am Samstag Dritter wurde der Schweizer Ricardo Feller, dem bei feuchten Bedingungen eine sehenswerte Aufholjagd von Startplatz 26 gelang. Damit liegt der Audi-Fahrer drei Rennen vor dem Saisonende nur mehr 22 Punkte hinter dem in Wien aufgewachsenen Bortolotti. Mercedes-Pilot Lucas Auer musste sich beim Heimrennen mit dem 15. Platz zufriedengeben.

Nach dem Gastspiel in der Steiermark fällt von 20. bis 22. Oktober auf den Hockenheimring in Deutschland die Entscheidung im Titelkampf.